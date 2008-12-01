Afganistan'da bir vali öldürüldü

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Afganistan'ın orta kesimlerindeki bir bölgenin valisinin öldürüldüğü bildirildi.

Gazni Valiliği sözcüsü İsmail Cihangir, bu sabah motosikletli 2 kişinin Gazni'de işine giden Vali Abdurrahim Desival'e ateş açtığını, valinin öldüğünü, 2 saldırganın ise kaçtığını açıkladı.



Saldırı, devrik Taliban'a bağlı militanlarca üstlenildi. AFP'ye telefon eden Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, valiye suikastın Taliban tarafından düzenlendiğini söyledi.



Taliban militanlarının, başkent Kabil ile güneydeki Kandahar arasındaki Gazni vilayetinde faal olduğu biliniyor.