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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Afganistan'da Badgis vilayetinin tüm ilçeleri Taliban'ın kontrolüne geçti

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Afganistan'da Badgis vilayetinin tüm ilçeleri Taliban'ın kontrolüne geçti

Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar vilayet merkezinde yoğunlaştı.

Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin tüm ilçelerinin kontrolünü ele geçirdi.

Badgis Valisi Hüsamettin Şems, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, hükümet kontrolünde olan Badgis'in ilçelerine saldırılar başlattığını söyledi.

Saldırılar sonucu tüm ilçelerin Taliban kontrolüne geçtiğini bildiren Şems, ilçeleri ele geçiren militanların, vilayet merkezine de saldırı başlattığını belirtti.

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Şems, çatışmaların vilayet merkezinde devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Badgis İl Şura Vekili Abdul Aziz Bek, militanların, vilayet merkezinin bazı bölgelerini ve Badgis hapishanesini ele geçirdiğini öne sürdü.

Militanların, hapishanede mahkumları serbest bıraktığını belirten Bek, yerel yetkililerin kaçmak için Badgis Havalimanı'na yerleştiğini ifade etti.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Badgis vilayetinde Taliban'ı geri püskürtecek kadar güvenlik görevlisinin bulunduğunu açıkladı. Badgis'in Ab Kemeri ilçesi de dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Türkmenistan sınırında bulunan ve merkezi Kale-i Nev şehri olan Badgis vilayetinin 7 ilçesi bulunuyor.

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