Afganistan'da ABD büyükelçiliğine saldırı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınında bir otomobille düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısının 4'e çıktığı, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi Abdullah Fehim konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.30'da düzenlenen saldırıda, ABD Büyükelçiliği önünden geçen 4 Afganistan vatandaşının öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.



Afgan yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtmişlerdi. Kabil'deki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu elçilik personeli arasında ölen ve yaralanan bulunmadığı kaydedildi.