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Afganistan’da 47 ölü! Yine cuma, yine saldırı, yine Şii camisi

#Afganistan#Patlama#Şii Camisi
Afganistan’da 47 ölü Yine cuma, yine saldırı, yine Şii camisi

Afganistan’da üst üste ikinci cuma Şii camisi hedef alındı. Kunduz’un ardından şimdi de Taliban’ın kalesi olarak görülen Kandahar’da dört intihar bombacısı ibadethanede kendilerini patlattı.

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AFGANİSTAN’ın güneyindeki Kandahar’da Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi’ne bombalı saldırı düzenlendi. Üst üste ikinci cuma meydana gelen patlamada en az 47 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Geçen hafta da kuzeydeki Kunduz’da yine Şii camisi hedef alınmış, o saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmişti.

‘DÖRT BOMBACI VARDI’

Dünkü saldırı sırasında camide ibadet için toplanan yaklaşık 500 kişi olduğu öğrenildi. Haber ajansı AP’ye konuşan Murtaza adlı görgü tanığı, toplam dört bombacı olduğunu anlattı, “ikisinin güvenlik kapısında kendilerini patlatarak diğer iki saldırgana yol açtığını, onların da cami içinde kendilerini patlattığını” ifade etti. AFP’ye konuşan bir başka görgü tanığı ise üç patlama sesi duyduğunu söyledi. Patlamanın ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban özel kuvvetlerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

DEAŞ-H ÜSTLENMİŞTİ

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Saldırıyı henüz üstlenen olmazken şüpheler Kunduz’daki eylemin faali DEAŞ üzerinde toplanmış durumda. Terör örgütü DEAŞ, Şiileri “dinden çıkmış” kabul ediyor ve ölümü hak ettiklerini savunuyor. Örgüt ayrıca, kendisi gibi Sünni olsa da Taliban’ı rakip olarak görüyor. İki taraf birbirleriyle çatışma halinde.

DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile cami saldırısını kınadı. Camiye yönelik “insanlık dışı terör saldırılarının şiddetle kınandığı” kaydedilen açıklamada, “Dost ve kardeş Afgan halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.

PUTİN: AFGANİSTAN’DA KRİZ YENİ BAŞLIYOR

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan’da Taliban’ın yönetiminin ele geçirmesinden sonra asıl problemlerin şimdi yaşanacağı uyarısında bulundu. Eski Sovyet cumhuriyetlerinin istihbarat servisi yöneticileriyle bir araya gelen Putin, “Irak ve Suriye’den çok sayıda militanın bu ülkeye akın ettiğini biliyoruz. DEAŞ başta olmak üzere savaş tecrübesine sahip radikal unsurlar tehdit oluşturuyor. Afganistan sınırının her karışı gözetim altında olmalı” diye konuştu. (Nerdun HACIOĞLU)

KADIN FUTBOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

KATAR, FIFA işbirliği ile 100 futbolcu ve ailelerini Afganistan’dan tahliye etti. Perşembe günü Kabil’den Doha’ya giden uçakta 357 kişi vardı. Bu, ABD’nin çekilmesinden sonra Katar tarafından yürütülen sekizinci ve en büyük taliye seferi oldu. Uçuştakiler, Doha’ya varmalarının ardından son destinasyonlarına gidene kadar bekletilmek üzere Afganların tutulduğu bir tesise nakledildi. Çoğunluğu kadın futbolculardan oluşan kafile, Taliban’ın yönetime gelmesinden bu yana gizlenerek yaşamak zorundaydı.

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#Afganistan#Patlama#Şii Camisi

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