MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri Afganistan'da 31 Taliban üyesi öldürüldü
GeriDünya Afganistan'da 31 Taliban üyesi öldürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Afganistan'da 31 Taliban üyesi öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afganistan'da 31 Taliban üyesi öldürüldü
Abone Olgoogle-news

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarbulak ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda 31 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin, militanların Çarbulak ilçesinin Ak Tepe bölgesindeki kamplarına hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 31 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, ölenler arasında Taliban yetkililerinin de bulunduğu kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan Taliban militanlarının da saldırıları devam ediyor.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle