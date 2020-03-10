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Haber Giriş: 10.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Afganistan’da 2 tören 2 ‘başkan’

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Afganistan’da 2 tören 2 ‘başkan’
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Afganistan’da seçimleri kazandıklarını iddia eden hem görevdeki Cumhurbaşkanı Eşref Gani, hem de rakibi Abdullah Abdullah dün yemin töreni düzenledi.

AFGANİSTAN Seçim Komisyonu’nun seçimin galibi olarak duyurduğu Eşref Gani’nin yemin töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenirken, Abdullah Abdullah başkent Kabil’de yapılan ayrı bir törenle kendisini ‘cumhurbaşkanı’ ilan etti. Abdullah, şubat ayında seçim sonuçlarının açıklamasının ardından “Seçimi biz kazandık, hilekârların adları tarihe kara lekelerle yazılacak. Biz kapsayıcı bir hükümet kuracağız” demişti. Siyasi krizin Taliban ile barış sürecinin yürütüldüğü bir döneme denk gelmesi ise özellikle ABD cephesinin endişelenmesine neden oluyor. Trump’ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad’ın krizin çözümüne müdahil olduğu ifade ediliyor. AFP’ye konuşan siyasi analist Atta Noori, “Eğer müzakere masasında kazanmak istiyorsanız, birlik olmak bunun tek yoludur” sözleriyle muhtemel bir karışıklığın sonuçlarının ağır olacağını belirtti.

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