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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Afganistan'da 2 doktor kaçırıldı

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Afganistan'da 2 doktor kaçırıldı
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Afganistan'ın Pervan vilayetinde 2 doktor kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.

Pervan Cinayet Büro Amiri Muhammed Sadık Haşimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Bagram ilçesinde görev yapan 2 doktorun kimliği belirsiz silahlı 3 kişi tarafından hastaneden kaçırıldığını söyledi.

Doktorların nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden Haşimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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