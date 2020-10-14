MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü
GeriDünya Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü
Abone Olgoogle-news

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan Hava Kuvvetlerine ait "Mİ-17" tipi 2 askeri helikopterin, Helmand'ın Nave ilçesinde kalkıştan hemen sonra düştüğünü bildirdi.

Helikopterlerin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görgü tanıkları ise Nave ilçesinde yaralı askerleri alan iki helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpıştığını ve kazada 10'dan fazla askerin öldüğünü öne sürdü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle