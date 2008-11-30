Afganistan'da 17 Taliban öldürüldü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Afganistan'ın güneydoğusunda ABD önderliğindeki ittifak güçleri ve Afgan askerlerinin 17 militanı öldürdüğü bildirildi.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, militanların Paktia ve Kabil vilayetlerinde dün düzenlenen iki ayrı operasyonda öldürüldüğü belirtilerek, operasyonlarda 10 militanın da gözaltına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, operasyonlarda güvenlik güçlerinin kayıp verip vermediği hakkında bilgi verilmedi. Bu arada başkent Kabil'de bir patlama olduğu bildirildi.



Kent sakinleri, patlamanın nedeni ve herhangi bir kayba yol açtığına dair bilgileri olmadığını söyledi.



Özel bir televizyon kanalı ise kentin güneybatısında parlamento binasına giden yol üzerinde bir lise binasının karşısında meydana gelen patlamada ölen ya da yaralananlar olduğunu duyurdu.

