Afganistan'da 14 Taliban öldürüldü

Koalisyonun açıklamasında, ilk çatışmanın ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde yer alan Nahr Surkh bölgesinde çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bölgede devriye gezen koalisyon güçlerine militanların saldırdığı, askerlerin karşılık vermesi sonucu 10 militanın öldürüldüğü, 1 Afgan askerinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamaya göre, batıdaki Ferah vilayetinin Dovlatabad köyünde de dün sabah güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 4 militan öldürüldü. Militanların Taliban üyesi oldukları tespit edildi.