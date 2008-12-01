Afganistan'a seksi çıkartma

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ÜÇÜNCÜ SAYFA GÜZELİ OPERASYONU



Afganistan'da görev yapan İngiliz Kraliyet Donanması askerlerine moral vermek amacıyla bulvar gazetesi The Sun üçüncü sayfa güzellerini bu ülkeye gönderdi. Askerler birbirinden güzel 5 kızla yemek yedi, ateş talimi yaptı ve uçaklara bindi.

Çöl Tilkisi adı verilen operasyon Taliban'ın ölüm saçtığı bölgeye yapıldı. The Sun'ın güzellerinden Peta 5 kez hedefi tam kalbinden vurdu.

Beş güzel kız atış yaparken iki İngiliz asker sürpriz bir Taliban saldırısına karşı nöbet tuttu.