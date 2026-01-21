Afganistan-Tacikistan sınırında çatışma: 4 kişi öldürüldü

Haberin Devamı

Tacikistan Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada, Afganistan'dan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan silahlı kişiler ile Tacik sınır güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Çatışmada, 4 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, olay yerinde bu kişilere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, sınırda güvenliğin sağlandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SON 2 AYDA ÜÇÜNCÜ ÇATIŞMA

Son iki ayda Tacikistan-Afganistan sınırında, ülkeye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan silahlı çete ile sınır güvenlik güçleri arasında üç kez çatışma yaşandı.

Kasım 2025'te çıkan çatışmalarda, sınır bölgesindeki bir işletmede çalışan 5 Çin vatandaşı yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Geçen ay sonunda çıkan çatışmada ise Tacik sınır karakoluna saldıran 3 kişi ölmüş, 2 Tacik askeri hayatını kaybetmişti.

Tacik makamları, Afganistan hükümetinin sınırda güvenliği sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini savunmuştu.