Afganistan Savunma Bakanı'nın evine bomba yüklü araçla saldırı

Kabil'de Savunma Bakanı'na yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişi yaralandı.

Bir sağlık yetkilisi, bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların patlama anında mı ya da açılan ateş sonucu mu yaralandığı bilgisinin henüz bilinmediği aktarıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanekzai, patlamanın son derece güvenli bir bölge olarak bilinen bölgenin Şir Pur semtinde meydana geldiğini aktardı. Saldırıda, Savunma Bakanı Muhammedi’nin misafirhanesinin hedef alındığını belirten Stanekzai, 4 silahlı saldırganın da güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ve Bakan'ın evine giden tüm yolların trafiğe kapatıldığını söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda Bakan'ın korumalarının yaralandığı kaydedildi. Saldırıyı, henüz üstlenen olmadı.

Düzenlenen bombalı saldırının ardından Kabil’de çok sayıda sivilin tekbirler getirerek terör eylemini protesto ettiği bilgisi paylaşıldı.

Cemiyet-i İslami Partisi, Bakan'ın misafirhanede olmadığını ve ailesinin güvenli şekilde bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Kabil Polis Müdürü Sözcüsü Ferdaws Faramarz, bölgedeki yüzlerce sakinin güvenliğinin sağlandığını ve güvenlik görevlileri tarafından ev aramalarının yapılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bir parti lideri ve eski başbakan yardımcısı Younus Qanooni, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Muhammedi’nin ve ailesinin güvende olduğunu ifade etti.

Emniyet yetkilileri, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı, akşam saatlerinde Muhammedi'nin misafirhanesinin önünde patlatmasının ardından diğer saldırganların başka bir eve girerek rastgele ateş açmaya başladığını bildirdi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, bölgeye giden tüm cadde trafiğe kapatılmıştı. Birinci saldırının ardından peş peşe iki bomba sesinin duyulduğu belirtilmişti.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da, birçok bakan ve milletvekilinin evi bulunuyor.

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