Afganistan saldırdı: Tansiyon bir anda yükseldi

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Afganistan yönetimi, Pakistan sınırları içindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Kabil, söz konusu hedeflerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı yapılar olduğunu ve silahlı gruplar tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde bulunan bazı “saklanma yerlerinin” hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, bu noktaların “Afganistan’a yönelik saldırıların planlanması ve koordine edilmesinde kullanıldığı” iddia edildi.

İSLAMABAD: İDDİALAR ASILSIZ

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Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise Afganistan’ın açıklamalarını reddetti. Yapılan açıklamada, “Söz konusu iddialar, her zamanki gibi asılsızdır.” ifadesi kullanıldı.

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İslamabad ayrıca Afganistan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) Hayber bölgesi yakınlarında Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, söz konusu aracın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Son yıllarda iki ülke arasındaki sınır hattı sık sık çatışmalara sahne oluyor. Pakistan, 22 Şubat’ta Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlenen saldırıların ardından Afganistan sınırındaki bazı noktaları hedef almış, bu bölgeleri “terör kampı” olarak tanımlamıştı.

Buna karşılık Afganistan yönetimi 26 Şubat’ta Pakistan’a ait askeri tesisleri hedef alan saldırılar düzenlemiş, Pakistan ise Kabil ve sınır hattında bazı hedeflere misilleme yapmıştı.

Ekim 2025’te de benzer bir gerilim yaşanmış, Kasım 2025’te İstanbul’da ateşkes görüşmeleri yapılmış ancak süreç sonuçsuz kalmıştı.

İslamabad, TTP’nin Afganistan’da barındığını ve saldırılarını buradan yönettiğini savunurken; Kabil bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

SON ÇATIŞMA DALGASI VE ARABULUCULUK ÇABALARI

Son aylarda yaşanan çatışmalarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Çin öncülüğünde yürütülen arabuluculuk girişimleri ise kalıcı bir çözüm üretmekte zorlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Nisan ayında yaptığı açıklamada iki ülke heyetlerinin Urumçi’de güvenlik ve sınır hattı konularını ele aldığını, tarafların diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldığını ifade etmişti.

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TALİBAN DÖNEMİ SONRASI SINIR GÜVENLİĞİ KRİZİ

Afganistan Savunma Bakanlığı, son saldırıların bir gün önce gerçekleştirildiğini doğrularken, operasyonların Pakistan içindeki “silahlı gruplar ve düşman istihbarat unsurlarına” yönelik olduğunu açıkladı.

Öte yandan Afganistan’ın savaş uçağı kapasitesinin sınırlı olduğu, ancak helikopter ve bazı hava araçlarına sahip bulunduğu biliniyor. Taliban güçlerinin ayrıca insansız hava araçlarını çatışmalarda kullandığı da daha önce rapor edilmişti.