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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Afganistan, Rusya’dan helikopter istedi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Afganistan, Rusya’dan helikopter istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabilov, Afgan hükümetinden taarruz helikopteri talebi aldıklarını, ancak somut görüşmeler için aceleci davranmadıklarını açıkladı.

Rusya’dan çok sayıda taarruz helikopteri talebinin Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar tarafından Moskova’ya ulaştırıldığını belirten Kabulov, Taliban’ın ilerleyişiyle ilgili de “ABD ile NATO’nun yıllarca Afgan ordusunu nasıl eğittiği şimdi ortaya çıkıyor.

Son olarak önceki gün Kandahar düşerken orada bir muharebe, çatışma yaşanmadı. Afganistan hükümet kuvvetleri kaçtığı için Taliban elini kolunu sallaya sallaya şehre girdi. İkinci büyük şehir Kandahar’ın düşmesinin Kabil için savaşın yaklaştığı anlamına gelmediğini de vurgulamak isterim. Afganistan’daki taraflar er ya da geç ülkenin geleceğini belirlemek için masaya oturmak durumunda kalacak” ifadelerini kullandı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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