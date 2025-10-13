Afganistan Pakistan sınırında misilleme çatışması

Haberin Devamı

Taliban hükümetinin baş sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün gece boyu süren çatışmalarda iki ülkenin sınırı olarak kabul edilen 2 bin 640 kilometrelik Durand Hattı yakınlarında bulunan Pakistan ordusuna ait 25 karakolun ele geçirildiğini ve 58 Pakistan askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Kabil ve Paktika’daki olayları üstlenmeyen İslamabad, Afganistan’ın misilleme saldırılarına silah ve topçu ateşiyle karşılık verildiğini duyurdu. Başta Kunar ve Kuram olmak üzere altıdan fazla sınır bölgesine yayılan çatışmalarda 19 Afgan sınır karakolu ele geçirilirken, Pakistan ordusunun medya kanadı da “200’den fazla Taliban savaşçısının öldürüldüğünü” öne sürdü.

ŞERİF ‘PROVOKASYON’ DEDİ

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Afganistan’ın saldırılarını “provakasyon” olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise Afganistan’ı “kan ve ateşle oynayan bir ülke” olarak nitelendirdi. Öte yandan olayların ardından Pakistan, Afganistan’la olan Torkham ve Chaman sınır kapılarını kapattı. Yüzlerce yardım ve ticaret kamyonu iki taraflı olarak geçiş noktalarında mahsur kaldı. Öte yandan Katar ve Suudi Arabistan’ın çağrısı üzerine çatışmaların durduğu açıklansa da gün boyu aralıklı olarak silah sesleri duyulmaya devam etti.