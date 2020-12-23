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AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 23.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Reşit silahlı saldırıda öldü

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Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Reşit silahlı saldırıda öldü
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Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Yosuf Reşit, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Yosuf Reşit'in Kabil'in Teneykot bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Reşit'in yaşamını yitirdiğini, şoförünün de yaralandığını ifade eden Faramarz, saldırganların kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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