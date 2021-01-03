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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 03.01.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Afganistan müzakereleri 5 Ocak'ta başlayacak

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Afganistan müzakereleri 5 Ocak'ta başlayacak
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Afganistan'da devam eden savaşın sonlandırılması için geçtiğimiz yıl 12 Eylül'de başlatılan 'Afganlar arası müzakere' görüşmelerinin İkinci Aşaması 5 Ocak'ta tekrar başlayacak.

Afganistan müzakere heyeti üyesi Gulam Faruk Mecruh, basına yaptığı açıklamada, müzakerelerin ikinci aşamasının devam etmesi için Afganistan müzakere heyetinin yarın Katar'a gideceğini söyledi.

Heyetin bugün Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşeceğini ifade eden Mecruh, tekrar Katar'da devam edecek bu aşamada Afganistan heyetinin sunacağı konuların başında ateşkesin uygulanmasının yer alacağını belirtti.

Afganistan müzakere heyetinin bir diğer üyesi Hafiz Mansur da müzakerelerin tekrar başlamasıyla Taliban militanlarının daha fazla imtiyaz almak için saldırılarını artırabileceğini kaydetti.

Mansur, Taliban yönetiminde hala zorla güç kazanma düşüncesinin bulunduğunu ifade etti.

TALİBAN İLE BARIŞ SÜRECİ

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri tekrar başlamıştı. Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken, ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelerin yapılması için ikinci aşamaya geçilmişti.

İkinci aşama müzakerelerine 14 Aralık'ta tarafların onayıyla 23 gün ara verilmişti.

İkinci aşama müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde ana barış görüşmelerine başlanacak.

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