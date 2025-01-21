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Afganistan ile ABD arasında mahkum takası

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#Afganistan#ABD#Mahkum Takası
Afganistan ile ABD arasında mahkum takası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 10:07

Afganistan yönetimi, ülkede tutuklu bulunan ABD vatandaşlarına karşılık 1 Afganistan vatandaşının salıverildiğini duyurdu. Afganistan'dan salıverilen ABD vatandaşlarının bilgilerine dair detay verilmeyen açıklamada, arabulucu ülke Katar'a teşekkür edildi.

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Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bir süredir mahkum takasıyla ilgili iki ülke arasında süren müzakereleri "uzun ve faydalı" olarak tanımladı.

Açıklamada, Afganistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları karşılığında ABD'de tutuklu bulunan Han Muhammed adlı Afgan vatandaşının ülkeye döndüğü ifade edildi.

ABD mahkemeleri tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Muhammed'in mahkumiyetini California eyaletinde geçirdiği belirtilen açıklamada, bu kişinin Afganistan'a döndüğü aktarıldı.

Arabulucu ülke Katar'a teşekkür edilen açıklamada, Afganistan yönetiminin bu anlaşmayı sorunların diyalog yoluyla çözümüne örnek olarak gördüğüne dikkati çekildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu anlaşmayı kabul etmesinin olumlu bulunduğu ve bunun iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeye ve geliştirmeye yardımcı olduğu vurgulandı.

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Afganistan'dan salıverilen ABD vatandaşlarının bilgilerine dair detay verilmeyen açıklamada, Afgan vatandaşı Muhammed'in yaklaşık 20 yıl önce Nangerhar vilayetinde tutuklandığı kaydedildi.

CNN'in haberine göre, mahkum takası kapsamında Afganistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları Ryan Corbett ve William McKenty bu sabah Han Muhammed karşılığında serbest bırakılarak ülkeden ayrıldı.

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#Afganistan#ABD#Mahkum Takası

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