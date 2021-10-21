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Afganistan için Taliban katılımlı uluslararası zirve

#Afganistan#Taliban#Rusya
Afganistan için Taliban katılımlı uluslararası zirve

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, ilk uluslararası temasını gerçekleştirdi. Rusya’nın inisiyatifiyle Taliban dahil 10 ülke, Moskova’da düzenlenen konferansta Taliban yönetimindeki Afganistan’ın geleceğini ele aldı.

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Rusya’nın ev sahipliğindeki görüşmelere Taliban heyetinin yanı sıra Çin, Hindistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan temsilcileri de katıldı. Konferans başlamadan önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Abdulselam Hanefi ve geçici Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Moskova’daki Prezident Otel’de gerçekleşen Afganistan konferansının açılışı konuşmasını da Lavrov yaptı. Katılımcıları zorlu bir iş beklediğini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı: “Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği artık tartışma götürmeyen bir gerçek. Biz Rusya olarak onların ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması için attıkları adımları da görüyoruz ancak atılan bu adımların gerçekten olumlu ve kalıcı sonuçlar vermesi için birkaç maddenin harfiyen yerine getirilmesi gerek. Bunların ilki, Afganistan’da gerçekten çoğulcu, geniş katılımlı yönetimin oluşturulması.

Geniş katılımlı derken sadece etnik azınlıkları değil, ülkedeki farklı siyasi güçleri de kast ediyorum. İkinci önemli husus, Afganistan’da temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması. Üçüncü önemli husus, Afganistan’da şimdiki Taliban yönetiminin elinden gelen çabayı göstermesine rağmen dünya tarafından tanınmamış olması. Afganistan kaynaklı terörün komşu ülkelere zarar vermeyeceği garantisi burada son derece olumlu.”

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Afganistan için Taliban katılımlı uluslararası zirve

TANIMA İÇİN ERKEN

Rusya Dışişleri Bakanlığı, toplantıda Taliban’ın “terör örgütü listesi”nden çıkarılarak resmen tanınması konusunun da gündeme geldiğini doğruladı. Rus Dışişleri’nin açıklamasında böyle bir kararın alınması için Taliban’ın daha birçok alanda yeni statüyü hak etmesi gerektiği ifade edildi.

ORTAK BİLDİRİDE ‘ABD ELİNİ CEBİNE ATSIN’ ÇAĞRISI

Konferans sonunda ortak açıklama metni yayınlanması bekleniyor. Bildirinin ilk maddesinde BM’ye çağrı yapılarak Afganistan için zaman geçirilmeden insani yardım programı kabul edilmesi ve bağışçı ülkelerin belirlenmesinin talep edileceği öğrenildi. Rus tarafı, Afganistan için yapılacak insani yardımların aslan payının 20 yıl ülkede bulunan ABD ve müttefikleri tarafından karşılanmasını talep ediyor.

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#Afganistan#Taliban#Rusya

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