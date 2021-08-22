Afganistan için Instagram’a katıldı

Mektupta, “Taliban gelmeden önce okuyabiliyor ve çalışabiliyorduk ama artık hepsi çok uzak” ifadeleri dikkat çekti. Daha önce sosyal medya hesabı olmayan Jolie yeni açtığı hesapta “temel insan hakları için mücadele eden insanların hikâyelerine” yer vereceğini söyledi.

İlk paylaşımının açıklama kısmında, Afganların “ülkelerini saran korku ve belirsizlik nedeniyle” yurtlarından olmaları karşısında üzüntüsünü ifade eden Jolie, “Harcanan bunca zaman ve paradan sonra, dökülen kanın ve kaybedilen hayatların bu sonuca ulaşması, anlaşılması imkânsız bir başarısızlık” dedi.







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