Afganistan hezimetini Trump’a fatura ettiler

Haberin Devamı

Sorumluluk, eski Başkan Trump ve istihbarat kurumlarına atıldı. Raporda, “Ayrılan Trump yönetimi, Biden yönetimine çekilme için bir tarih bırakmıştı, ancak bunu uygulamak için bir plan yoktu” denilirken, devlet kurumlarındaki bozulmaların da güvenli ve düzenli bir ayrılışı zorlaştırdığı, Kabil hükümetinin erken çöküşünün öngörülemediği ifade edildi.



Başkan Joe Biden’ın Afganistan’dan çekilmenin nasıl gerçekleştireceği dair tercihlerinin selefi Donald Trump tarafından yaratılan koşullar nedeniyle ciddi bir şekilde kısıtlandığı öne sürüldü.



‘DEZENFORMASYON’



Öte yandan Trump, “Beyaz Saray’daki en büyük moron Joe Biden liderliğindeki bu moronlar yeni bir dezenformasyon oyunu oynuyorlar” diyerek rapordaki iddiaları reddetti. Biden yönetiminin 85 milyar dolarlık askeri teçhizatı Afgan yönetimine teslim ettiğini iddia eden Trump, “Bundan Biden sorumlu, başkası değil” dedi.