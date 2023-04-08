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Afganistan hezimetini Trump’a fatura ettiler

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#Beyaz Saray#Afganistan#Donald Trump
Afganistan hezimetini Trump’a fatura ettiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Beyaz Saray, ABD’nin 15 Ağustos 2021’de Afganistan’dan çekilmesi sürecinde alınan önemli kararları ve karşılaşılan zorlukları inceleyen ve ilgili kurumlar tarafından Amerikan Kongresi’ne iletilen raporun özeti mahiyetinde bir belge yayımladı.

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Sorumluluk, eski Başkan Trump ve istihbarat kurumlarına atıldı. Raporda, “Ayrılan Trump yönetimi, Biden yönetimine çekilme için bir tarih bırakmıştı, ancak bunu uygulamak için bir plan yoktu” denilirken, devlet kurumlarındaki bozulmaların da güvenli ve düzenli bir ayrılışı zorlaştırdığı, Kabil hükümetinin erken çöküşünün öngörülemediği ifade edildi.

Başkan Joe Biden’ın Afganistan’dan çekilmenin nasıl gerçekleştireceği dair tercihlerinin selefi Donald Trump tarafından yaratılan koşullar nedeniyle ciddi bir şekilde kısıtlandığı öne sürüldü.

‘DEZENFORMASYON’

Öte yandan Trump, “Beyaz Saray’daki en büyük moron Joe Biden liderliğindeki bu moronlar yeni bir dezenformasyon oyunu oynuyorlar” diyerek rapordaki iddiaları reddetti. Biden yönetiminin 85 milyar dolarlık askeri teçhizatı Afgan yönetimine teslim ettiğini iddia eden Trump, “Bundan Biden sorumlu, başkası değil” dedi.

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#Beyaz Saray#Afganistan#Donald Trump

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