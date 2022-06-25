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Afganistan depreminde can kaybı 1150’ye çıktı

#Afganistan#Deprem#Ölüm
Afganistan depreminde can kaybı 1150’ye çıktı

Siyasi ve ekonomik kriz ile boğuşan Afganistan, geçen çarşamba günü gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Taliban yetkilileri, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1150’ye yükseldiğini, 1600 kişinin ise yaralandığını açıklandı.

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Devlet medyasının açıkladığına göre, 3 binden fazla ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Depremden en çok etkilenen bölgelerde depremzedelerin büyük ölçüde kendi imkânlarıyla hayatta kalmaya çalıştığı belirtiliyor.

YARDIMLAR YETERSİZ

Bunun nedeni olarak Ağustos 2021’de iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi sonrası, birçok uluslararası yardım kuruluşunun ülkeden çekilmiş olması ve Taliban yönetimi ile ülkeden kalan uluslararası yardım kuruluşlarının yardım çabalarının yetersiz kalması gösteriliyor. Gönderilen yardımlar ise yağışların daha da kötüleştirdiği dağ yollarından deprem bölgesine ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu arada BM’nin Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Akbarov, ülkedeki depremle mücadelede Türkiye ve Pakistan’ın ‘cömert çabalar’ sarf ettiğinin altını çizdi.

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#Afganistan#Deprem#Ölüm

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