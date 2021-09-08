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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden kaçışıyla ilgili açıklama yaptı

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden kaçışıyla ilgili açıklama yaptı

Taliban'ın ülke yönetimini ele geçirdiğini açıklamasıyla birlikte Afganistan'dan kaçan ve büyük eleştirilerin hedefi olan Cumhurbaşkanı Eşref Gani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Afgan halkından özür diledi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Afganistan’ı neden aniden terk ettiğini açıklayarak Kabil’de kalmasının 1990’lı yıllarda sokaklarda yaşanan çatışmaların tekrar etmesinden korktuğu için ülkeden ayrıldığını belirtti.

Eşref Gani açıklamasında ülkeyi terk emenin hayatının en zor kararı olduğunu belirterek Kabil'i ve 6 milyon vatandaşını korumak için bunun tek yol olduğuna inandığını ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani toplantıya gidiyorum diyerek kaçmış
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani 'toplantıya gidiyorum' diyerek kaçmış!

Gani, Twitter'dan yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür dileyerek "Afgan halkına olan bağlılığım hiçbir zaman sarsılmadı ve hayatımın geri kalanında bana rehberlik edecek" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden kaçışıyla ilgili açıklama yaptı

Gani beraberinde Afgan halkına ait olan milyon dolarlarla birlikte kaçtığı iddialarını yalanladı.

Eşref Gani, Birleşmiş Milletler’in veya diğer bağımsız denetleme kurumların gözetiminde finansal soruşturmaya açık olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, açıklamasında kendi yönetiminin sonunun kendisinden öncekilerle benzer şekilde sonuçlandığı için Afgan halkından özür diledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden kaçışıyla ilgili açıklama yaptı

 

 

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