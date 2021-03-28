Afganistan Cumhurbaşkanı Danışmanı: Barış olmadan yabancı güçler çekilirse tekrar iç savaş çıkabilir

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, ülkesinde barış sağlanmadan yabancı güçlerin çekilmesi halinde tekrar iç savaş çıkabileceğini söyledi.

Muhib, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, yabancı güçlerin ülkeden çekilme konusunda aceleci davranmaması gerektiğini belirtti.

"Barış olmadan yabancı güçler çekilirse tekrar iç savaş çıkabilir" diyen Muhib, Taliban'ın barış için yaratılan bu fırsatı iyi değerlendirmesini istediklerini dile getirerek savaştan vazgeçerek ülkenin yabancı teröristlerin merkezi haline dönüşmesini engellemek için Taliban'ın da çaba göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Taliban müzakere heyetinin barış konusunda karar alma yetkisine sahip olmadığını belirten Muhib, "Taliban'ın, İstanbul'da yapılacak barış konferansına karar alma yetkisine sahip kişileri göndermesi lazım." dedi.

Hamdullah Muhib, Taliban müzakere heyetinin şu ana kadar barış konusunda olumlu bir planının olmadığını söyledi.

Her şeye rağmen Afganistan güvenlik güçlerinin şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olduğunu aktaran Muhib, "Taliban asla savaşla bir yere varamayacaktır ve savaşla yönetimi de ele geçiremeyecektir. Ancak barış yoluyla istediklerini elde edebilirler." diye konuştu.

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