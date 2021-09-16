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Afgan tercümanlardan yürek burkan eylem: Ağızlarını bantlayıp açlık grevine başladılar!

#Afganistan#Taliban#Tercüman
Afgan tercümanlardan yürek burkan eylem: Ağızlarını bantlayıp açlık grevine başladılar

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle başlayan kaos devam ederken ülkeden kaçıp yeni bir hayat kurmak isteyen Afganlar için de zor günler devam ediyor. Son olarak Kanada'ya giden ve Kanada ordusu için tercümanlık yaptıkları için hayatları tehlikeye giren Afganlar açlık grevine başladı.

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Kanada'da Afgan tercümanlar, ailelerinin getirilmesi için açlık grevine başladı.

Afganistan'daki görevi sırasında Kanada Silahlı Kuvvetlerine yardım eden yaklaşık 60 eski tercümandan oluşan bir grup Afgan, geride kalan aile fertlerinin Kanada'ya getirilmesi için açlık grevine başladı.

Başkent Ottawa'daki federal parlamento binası önünde eylemlerine başlayan Afgan tercümanlar, Kanada hükümetinin Taliban tehdidi altındaki ailelerini kurtarmak için daha hızlı davranmasını talep etti.

Ellerinde, "Ailelerimiz Afganistan'da, Taliban'dan kurtulmak için daha ne kadar saklanacaklar?", "Biz size yardım ettik, şimdi sizin yardım etme zamanınız" ve "Göçmen Bakanlığı daha hızlı çalışmalı" gibi pankartlar taşıyan grup; aile üyelerinin işlemler tamamlanıncaya kadar Afganistan'a komşu ülkelere nakledilmelerini istedi.

CBC'ye konuşan Afgan tercümanlardan Zamarai Niksad, "Ailem Taliban'dan bir uyarı aldı. Onlara bir mektup gönderdiler. Yakınlarım evlerini terk edip kaçtı. Hayatlarımızı riske attık ama şimdi geride kalanlar da aynı risk altında." dedi.

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Afgan tercümanlardan yürek burkan eylem: Ağızlarını bantlayıp açlık grevine başladılar

Talibandan bir infaz daha... Dünya ayağa kalktı

Taliban'dan bir infaz daha... Dünya ayağa kalktı!

Tercüman Ahmed Sayed de "Kahramanlarımızla çalıştığım için gururluyum. Ülkemizdeki Kanada güçlerini takdir ediyoruz, bize barış getirmeye çalıştılar. Şimdi sorun Göçmen Bakanlığı meselesi. Bu açlık grevi devam edecek çünkü hükümet bizi dinlemeyecek." diye konuştu.

Destek personeli Vesal Naser ise "Annemi özlüyorum, onu 10 yıldır görmüyorum. Ailemi özlüyorum. Aileme ihtiyacım var. Kanada'ya taşındığımda Kanadalı yetkililere ailemizin bir listesini verdik. Hükümetten sadece vaatlerde bulunmakla kalmayıp ailemizi de getirmesini istiyorum." dedi.

Afgan tercümanlardan yürek burkan eylem: Ağızlarını bantlayıp açlık grevine başladılar
Fotoğraf: Francis Ferland/CBC

Tercüman Saeed Shah, "Geride kalanların buraya getirilmesinin aylar sürmesi önemli değil. Afganistan'da beklemelerine izin veremeyiz çünkü ölecekler mi yoksa hedef mi alınacaklar bilmiyoruz. Kanada Silahlı Kuvvetleri ile çalışmak bana beş aile ferdimi kaybetmeme mal oldu. Şimdi daha fazlasını kaybedeceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yapan askeri birlikleri ve diplomatik temsilcilikleri ile çalışan Afgan destek personelinin tamamının aile üyeleri ile birlikte 31 Ağustos 2021'den önce tahliye edileceğini açıklamıştı.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau da tahliyelerin başladığı günlerde yaptığı açıklamada, özel bir göçmenlik programı ile 20 bin Afgan destek personelini aileleri ile birlikte Kanada'ya getireceklerini duyurmuştu.

Afgan tercümanlardan yürek burkan eylem: Ağızlarını bantlayıp açlık grevine başladılar
Fotoğraf: Francis Ferland/CBC

Kabil Havaalanı'nda yaşanan kargaşa yüzünden tahliyeleri planladığı gibi yürütemeyen Kanada Dışişleri Bakanlığı, toplam 3 bin 700 kişinin tahliye edildiğini ve geri kalanların tahliyelerinin güvenlik nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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#Afganistan#Taliban#Tercüman