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Afgan tercüman anlattı: Taliban'dan kan donduran işkence!

#Afganistan#Taliban#İşkence
Afgan tercüman anlattı: Talibandan kan donduran işkence

İngiliz ordusuna yardım eden ve tahliye uçuşlarını kaçırıp ülkede mahsur kalan 34 yaşındaki Afgan tercüman Taliban tarafından gördüğü işkenceyi İngiliz basınına anlattı.

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2003 ve 20005 yılları arasında Birleşik Krallık güçleri için tercümanlık yapan 34 Wahid, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle yaşanan büyük kaosta tahliye uçuşlarını kaçırdı ve ülkede mahsur kaldı.

Kurtarma uçuşlarının Ağustos ayında sona ermesinden bu yana saklanan eski tercüman İngiliz Daily Mail Gazetesine konuştu ve yardım istedi.

KANITLARI BULDUKTAN SONRA BENİ ÖLDÜRECEKLER

34 yaşındaki Afgan, Taliban'ın İngiltere'ye yerleşmek için başvuru e-postalarını ve İngilizler için çalıştığını gösteren askeri sertifikaları bulduktan sonra kendisini öldüreceğini açıkladı.

Afgan tercüman anlattı: Talibandan kan donduran işkence


ELEKTRİKLİ ÇUBUK VE ŞOK TABANCASI İLE İŞKENCE

Evine Taliban tarafından yapılan baskından sağ kurtulan Wahid, "Zaten istihbaratları vardı, onlara göre düşmanlarına yardım ettim. " dedi ve yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Evime baskın düzenleyip ellerimi bağladılar. Başıma bir kukuleta taktılar ve beni dövmeye başladılar. İstedikleri cevapları alamayınca elektrikli bir çubuk ve şok tabancalarını boyuma dayayıp işkence ettiler. Tek kelime ile korkunçtu.

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Başka bir zaman beni sorgulamak için tekrardan geleceklerini söylediler. O zaman bu kadar şanslı olamamaktan korkuyorum"

Afgan tercüman anlattı: Talibandan kan donduran işkence

Taliban'dan işkence göre başka bir tercümana ait görüntüler...

200 ESKİ TERCÜMAN KARAR BEKLİYOR

Taliban iktidara gelmeden önce Ağustos ayında Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Politikası kapsamında İngiltere'ye sığınmak için başvurduğunu belirten Wahid, yaklaşık 200 eski tercümanın da kendileri gibi taşınmaya uygun olup olmadığına dair bir karar beklediğini vurguladı.

YA İDAM EDİLDİLER YA ORTADAN KAYBOLDULAR

Afgan tercüman  ayrıca kendisi gibi başka bir çevirmenin de dört gün boyunca Taliban tarafından esir alınıp dövüldüğünü, diğer üç tercümanın ise evlerine yapılan baskından kıl payı kurtulduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre Birleşik Krallık birliklerinin yanında savaşan Afgan özel kuvvetlerinin birkaç eski üyesi ya idam edildi ya da ortadan kayboldu.

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