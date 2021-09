Afgan kadınlardan Taliban'a karşı ses getiren eylem: Bir ağızdan #KıyafetimeDokunma diye haykırdılar!

Sosyal medyada son günlerde çok sayıda Afgan kadını, renkli geleneksel kıyafetler içinde gösteren paylaşımlar yapılıyor.

#KıyafetimeDokunma ve #AfganistanKültürü gibi etiketler üzerinden Afgan kadınları, ülkenin renkli giyim kültürünü ortaya koyuyor.

Kampanya, vücutlarının tamamını kapatarak Kabil'de Taliban yanlısı bir yürüyüş yapan kadınların medyaya yansıması sonrası başladı.

Söz konusu eylemdeki bir videodaki bir kadın, makyaj ve modern kıyafetlerin Müslüman Afgan kadınını temsil etmediğini savunuyordu. Aynı kişi, "…biz, şeriata aykırı olan dış kaynaklı kadın haklarını istemiyoruz." diyordu.

Aynı zamanlarda, Kabil'de bir üniversitede, bir kısmı yüzlerini de kapatmış kız öğrencilerin görüntüsü uluslar arası medyada yer buldu.

Sosyal medyada birçok Afgan kadın ise bu görüntülerin Afganistan'ın gelenekleri ile bağdaşmadığını savunan bir kampanyaya destek veriyor. BBC'den Sodaba Haydari bu kadınlardan bazıları ile konuştu.

İlk paylaşımı yapan Afganistan'daki Amerikan Üniversitesi'nin eski tarih profesörü Bahar Celali, Afgan kadınları da teşvik ederek "ülkenin gerçek yüzünü gösterme" çağrısı yaptı.

Bahar Celali neden böyle bir eylem başlatmak istediği sorusunu, "En büyük endişelerimden biri Afganistan kimliğinin tehlike altında olması" diyerek yanıtlıyor ve devam ediyor:

"Taliban yanlısı yürüyüşte giyilen kıyafetlerin, kültürümüzün ve kimliğimizin parçası olmadığını dünyaya göstermek istedim"

My rich and ancient Afghan culture is that of color and beauty. Thank you @RoxanaBahar1 for encouraging us to remind the world of it. ❤️🇦🇫#DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture #AfghanWomen #AfghanFashion #Afghanistan pic.twitter.com/VZfcg5VWDa