Afgan kadınlardan Herat’ta protesto: Korkmuyoruz

Çalışma haklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren protestocular, “Eğitim, çalışma ve güvenlik bizim de hakkımız” diye slogan attı. Taheri adlı bir gösterici, “Taliban, yeni yönetiminde biz kadınlarla da istişarelerde bulunmalı. Toplantılarında hiçbir kadın göremiyoruz” dedi. Taliban, kabinede kadın üye olmayacağını açıklamıştı.

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