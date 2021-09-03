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Dünya
Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Afgan kadınlardan Herat’ta protesto: Korkmuyoruz

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Afgan kadınlardan Herat’ta protesto: Korkmuyoruz

AFGANİSTAN’ın batısındaki Herat şehrinde yaklaşık 50 kadın, Taliban karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Çalışma haklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren protestocular, “Eğitim, çalışma ve güvenlik bizim de hakkımız” diye slogan attı. Taheri adlı bir gösterici, “Taliban, yeni yönetiminde biz kadınlarla da istişarelerde bulunmalı. Toplantılarında hiçbir kadın göremiyoruz” dedi. Taliban, kabinede kadın üye olmayacağını açıklamıştı.

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