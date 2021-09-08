Afgan kadın gizlice çekti... İzleyenlerin kanı dondu!

Son ABD askerinin bölgeden ayrılması ile Afganistan'da bir dönem sonra erdi.

20 yıl sonra gücü yeniden ele geçiren Taliban ise şiddet haberlerine konu olmaya devam ediyor.

Pençşir'deki direniş hareketinin 'ülke genelinde ayaklanın' çağrısı sonrası çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce gösterici sokaklara çıkmıştı.

Taliban ise göstericileri dağıtmak için uyarı ateşi açmıştı. Dünyanın yakında takip ettiği bu olayın tabiri caizse kan donduran görüntüleri ortaya çıktı.

Afgan bir kadının Taliban militanlarından gizleyerek çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerde Taliban militanlarının otomatik silahlar ile rastgele ateş açtığı görülürken, bu esnada onlarca kişinin hayatta kalmak kaçtığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde bir Taliban militanının gösterici bir kadına vurduğu anlar da yer aldı.

Taliban militanlarının kamyonlar ile bölgeye gelmesinden hemen önce ise göstericilerin 'yaşasın direniş' diye slogan attıkları duyuluyor.

Göstericiler ayrıca Pençşir Vadisi'nin direnen grupların elinden Taliban'a geçmesi için insansız hava araçlarıyla (İHA) destek vermekle suçladıkları Pakistan karşıtı sloganlar attı.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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