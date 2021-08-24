Afgan göçmen skandalında yeni perde! Kriz büyüyor... Harekete geçtiler

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Avrupa Birliği'nin ambargo listesinde olan Belarus ise son dönemde AB'nin bu hamlesine karşılık olarak mülteci kartını oynuyor.

Mültecileri AB sınırına gönderen Belarus'un bu politikasını gözler önüne seren görüntüler gelmeye devam ederken beklenen adım atıldı.

Dört AB üyesi ülke, Birleşmiş Milletler'i (BM) Belarus üzerinden gelen göçmen akınına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Yaşananları 'hibrid savaşın bir parçası olan saldırı' olarak nitelendiren bildiride Letonya, Litvanya ve Polonya başbakanlarının imzası yer aldı.

Söz konusu bildiride sınırda yaşanılan olaylar için 'Alexander Lukashenko rejimi tarafından planlandı ve sistematik olarak organize edildi' denildi.

Belarus'un silah zoruyla AB sınırına yönlendirdiği çoğunluğu Afgan göçmenler, burada da sınır güvenlikleri tarafından karşılanıyor ve ülkeye girişlerine izin verilmiyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu durumdan mustarip 32 Afgan, Polonya'nın Usnarz Gorny köyü yakınlarında 14 gündür mahsur durumda.

Sihalı Belarus güvenlik güçleri göçmenlerin Belarus'a dönmelerine izin vermezken, Polonya sınır muhafızları ve ordu görevlileri, Polonya üzerinden yolculuklarına devam etmelerini engelliyor.

Polonya bugün söz konusu göç dalgasını durdurmak adına 1000 asker daha konuşlandırdığını duyurmuştu.

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