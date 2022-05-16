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Afgan diplomatlar zorda

#Afganistan#Diplomat#Taliban
Afgan diplomatlar zorda

Afganistan’da rejimin geçen 15 Ağustos’ta değişmesi bu ülkenin diplomatik misyonlarında çalışanları zor durumda bıraktı.

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Türkiye dahil yaklaşık 60 ülkedeki Afgan diplomatlar maaşlarını alamazken, Taliban rejimi muhatap ülkelerce resmen tanınmadığı için yerlerine başka isimler de atanamıyor. Eski yönetimin görevlendirdiği Afgan diplomatlar, mart ayında Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen Taliban Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki’yi karşılamaya gitmedi. Ankara ve İstanbul’da görevli personel geçimlerini vize ve pasaport gibi konsolosluk gelirleriyle karşılıyor.

EKONOMİK KRİZ

Ancak Taliban’la bağı bulunmayan temsilciliklerin düzenlediği evrakların daha ne kadar geçerli sayılacağı belirsiz. Afganistan’ın az sayıdaki komşusunda Taliban diplomatları işbaşı yaptı ancak ciddi ekonomik kriz içindeki yeni yönetim, buralarda da maaşları ödemekte zorlanıyor. Afgan diplomatik misyonları, giderlerini önemli ölçüde azaltarak ve konsolosluk hizmetlerinin ücretlerini arttırarak personelini ayakta tutmaya çalışıyor.

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#Afganistan#Diplomat#Taliban

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