Afgan aktivistler Frozan için yasta

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TALİBAN’ın 15 Ağustos’ta Afganistan’ı kontrol altına almasının ardından Afgan kadınların hayatı daha da zorlaştı. Dün Mezar-ı Şerif kentinde dört kadının ölü bulunduğu, iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Öldürülen kadınlardan birinin 29 yaşındaki kadın hakları aktivisti Frozan Safi olduğu anlaşıldı. Üniversitelerde iktisat dersi veren, yerel bir kültür merkezinde çalışan Frozan Safi’nin kendisi gibi aktivist olan yurtdışına kaçan nişanlısının yanına gitmeye çalıştığı belirtildi.

KARDEŞİ: YÜZÜ TANINMAZ HALDE

Buna göre Frozan Safi, kaçmasına yardım edebileceğini söyleyen biriyle buluşmak üzere üç hafta önce evden ayrıldı. Aktivistlere bir süredir ‘yurtdışı için yardım edebiliriz’ diye telefonlar geliyordu. Ona da gelmişti. Almanya’ya gideceğini sanıyordu. Ancak şimdi tuzağa düştüğü anlaşılıyor. Frozan Safi’nin doktor olan kızkardeşi Rita, cesedi teşhis ettiklerini söyleyerek “Yüzü tanınmayacak haldeydi. Onu elbiselerinden teşhis ettik. Başında, vücudunda mermi izleri vardı” dedi.