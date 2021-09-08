Afgan aktivist: ‘Kabil’in üzerine kefen geçiriyorlar’

Kent sokaklarındaki birçok sokak sanatı eserinin üzerini boyayla kapatan Taliban, bunlar yerine propaganda sloganları yazıyor. Resimlerin üzerini beyaz boyayla kapatan işçilerin görüntüsünün kendisini derinden etkilediğini anlatan 34 yaşındaki sanatçı, “Bana Taliban tüm kentin üzerine kefen geçiriyor gibi geliyor” diye konuştu. BAE’de bulunan Şerifi’nin 2014 yılında kurduğu sanat topluluğu ‘ArtLords’ geçen 7 yılda Afganistan genelinde 2200’den fazla duvar resmi yapmış.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor