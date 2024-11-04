Afet bölgesinde gergin anlar! Kral, Kraliçe ve Başbakan'ın üzerine yürüdüler... Çamur ve kürek fırlatıldı...

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İspanya'daki sel felaketinin ardından afet bölgesini dün ziyaret eden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve onlara eşlik eden Başbakan Sanchez'in karşılaştığı tepkilerin yankıları sürüyor. Dünya basını, Valensiya'daki Paiporta kasabasını ziyareti sırasında bir protestocunun Kral 6. Felipe'ye "dört gün geç kaldınız" sözlerine geniş ilgi gösterdi.

Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'un da eşlik ettiği Kral 6. Felipe'nin heyetine, öfkeli kalabalık çamur fırlatarak "katiller" diye bağırdı.

İspanyol gazetesi El Pais'te yer alan habere göre, protestocular Mazon'un istifasını isterken aynı zamanda afet bölgesi ziyaretini askıya alan heyete cam şişe, baston ve kürek gibi sert cisimler fırlattı.

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"ŞEHİRDEN DEFOLUN!"

Bazı İspanyol vatandaşların saldırısı dakikalar içinde hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Sel felaketinin yaşandığı bölgeye yardımın çok geç geldiğini ifade eden bir protestocu, Başbakan Sanchez'e "Bir kürek kap" diye bağırdı. Bir başka protestocu ise "İnsanlar öldü ve sen yeni geliyorsun" diyerek Sanchez'e sitem etti.

"Şehirden defolun!" sloganları atılan protestolar sırasında heyetten ayrılan Sanchez'in arabasına saldırıldı. Başbakanlık konvoyundaki bir arabanın ise saldırı sebebiyle camları kırıldı.

Sinirlerin daha da gerildiği protestoları yatıştırmak isteyen Kral 6. Felipe, kendisini koruyan şemsiyeyi kaldırarak öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Kraliçe Letizia, yüzündeki çamuru elleriyle temizlemeye çalışırken bir kişi "suya ihtiyacın yok" diye bağırarak tepki gösterdi. "Henüz çıkarılmayan ölülerimiz var” sözlerini bağıran bir başka protestocu, Kraliçe Letizia'ya "Nasıl kötü hissetmezsiniz" diye sordu.

Teselli arayan bir kadını kucaklayan Kraliçe Letizia, kalabalığın içinden ayrılırken “özür dilerim” sözlerini sarf etti.

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ÖLÜ SAYISI 217'YE ÇIKTI

Öte yandan yerel yönetimlerden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye çıktı.

Valensiya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İspanya hükümetinin kurduğu Kriz Masası'nı yöneten Bölgesel Politika Bakanı Angel Victor Torres de "Henüz alarm geçmedi. Valensiya bölgesinde, Castellon kentinde, Katolonya bölgesinde ve güneydeki Almeria kentinde bugün ve yarın bazı noktalarda metrekareye 150 litreye kadar şiddetli yağışlar bekleniyor." uyarısında bulundu.

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Valensiya'da 67 yolda ulaşım sağlanamazken, halen 3 bin kişiye elektrik ulaştırılamadığı, internet bağlantısının birçok ilçede çalışmadığı belirtiliyor.

Su, gıda ve güvenlik krizinin de devam ettiği felaket bölgesinde, yağmalama vakalarının sürdüğü, sadece dün akşam hırsızlık yapan 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis, itfaiye, jandarma ve askerlerden oluşan 17 binden fazla güvenlik görevlisinin sevk edildiği Valensiya'da sel felaketinin vurduğu bazı küçük yerleşim yerlerinde halkın, İspanyol basınına verdiği röportajlarda halen yardım ulaşmamasından yakındığı da dikkati çekiyor.