AfD’nin önünde iki kritik sınav var

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Partinin ilk sınavı yarın Batı Almanya’daki Aşağı Saksonya’da yapılacak belediye seçimleri, asıl kritik sınavı ise gelecek hafta Mecklenburg-Vorpommern’da yapılacak eyalet seçimi olacak. Anketlerde yaklaşık yüzde 35 oyla ilk sırada görünen AfD’nin burada da birinci parti çıkması, Saksonya-Anhalt zaferinin yalnızca bölgesel bir başarı olmadığını ve partinin daha geniş bir seçmen tabanına ulaştığını gösterebilir. Almanya’nın solun kalesi olarak görülen başkent Berlin’de ise AfD, merkez sağ CDU ve sol görüşlü Die Linke ile birincilik için yarışıyor. Üç parti de anketlerde yaklaşık yüzde 20 oyla başa baş yarışırken, Mecklenburg-Vorpommern’da BSW’nin durumu da dikkat çekiyor. Anketlerde yüzde 5 seçim barajının altında kalan BSW’nin eyalet meclisi dışında kalma riski bulunuyor. AfD’nin Saksonya-Anhalt’taki başarısının ardından eş başkan Alice Weidel, 2029 federal seçimlerinde en az yüzde 40 oy hedeflediklerini açıklamıştı.

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‘Silah zoruyla’ tersine göç iması

AfD’nin Saksonya-Anhalt lideri Ulrich Siegmund’un, göçmenlerin “tersine göç” kapsamında sınır dışı edilmesi için silah ve savunma araçlarına ihtiyaç duyulabileceğini söylemesi tepki çekti. Siegmund, gelecekteki “tersine göç ve sınır dışı etme taarruzu” için uygun kaynaklara ihtiyaç duyulacağını belirtirken, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve BSW açıklamayı sert bir şekilde eleştirdi. Siegmund ise gerim adım atmayarak, hukukun uygulanması ve sınır dışı işlemlerinin yürütülebilmesi için ordu, polis ve güvenlik kurumlarının kullandığı teçhizatın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.