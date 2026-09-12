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AfD’den Merz’e suç duyurusu

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#AFD#Merz#Suç Duyurusu
AfD’den Merz’e suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

Almanya’da yapılan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde tarihi bir zafer elde eden aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Başbakan Friedrich Merz’in “remigration” (tersine göç) politikasını “etnik temizlik” olarak nitelendirmesinin ardından suç duyurusunda bulundu.

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İki cephe arasındaki krizin fitilini, Merz’in çarşamba günü Federal Meclis’te yaptığı bir konuşmada, AfD’nin göçmenlerin ülkelerine gönderilmesini öngören politikasını hedef alarak, “Tersine göç, köken ve ten rengine dayalı etnik temizliğin başka bir adından ibaret değil” ifadelerini kullanması ateşledi. AfD Federal Meclis Grubu yöneticilerinden Stephan Brandner, Merz’in “sınırı aştığını” savunarak, “AfD’nin etnik temizliği, yani nihayetinde sürgünleri ve cinayetleri savunduğu iması o kadar açık ki yargının burada harekete geçmesi gerekiyor” diye konuştu. Alman Anayasası’nın 46’ncı maddesi, Federal Meclis üyelerini Meclis’te yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında hukuki işlem başlatılmasına karşı korurken, hakaret niteliğindeki ifadeleri bu güvencenin dışında bırakıyor. AfD’nin de “Merz’in sözlerinin bu sınırı aşarak cezai boyut taşıdığı görüşünde olduğu” belirtiliyor. Öte yandan Merz’den suç duyurusuna ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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#AFD#Merz#Suç Duyurusu

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