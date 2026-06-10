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AfD’den ırkçı çağrı: ‘Almanya’da Türklerin sayısı azaltılmalı’

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#Almanya#Afd#Almanya İçin Alternatif
AfD’den ırkçı çağrı: ‘Almanya’da Türklerin sayısı azaltılmalı’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

Almanya’da her geçen gün oylarını arttıran muhalefetteki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Thüringen eyalet lideri Björn Höcke ülkede yaşayan Türkleri hedef aldı.

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Geçen hafta bir podcast programına konuk olan Höcke, röportaj sırasında Almanya’ya göçün derhal durdurulması gerektiğini belirterek ülkede uzun yıllardır yaşayan Türklerin kültürel anlamda uyumlu olmadıklarını öne sürdü ve “Burada yaşayan Türklerin sayısı önemli ölçüde azaltılmalı” ifadesini kullandı. Höcke’nin “Ülkenize geri dönün” çağrısı Almanya’da tepki çekerken Alman programın sunucusu Ben Berndt’e de eleştiri yağdı. Berndt’in, aşırı sağcı bir politikacıya saatlerce “alan açması” eleştirilirken Berndt ise, “Amacım insanları olduğu gibi göstermek” diyerek kendini savundu.

ANKETLERDE İLK SIRADA

Kamuoyu araştırma şirketi INSA’nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre Alice Weidel liderliğindeki AfD oylarını yüzde 29’a yükseltmiş, ülke çapında ilk sıraya yerleşmişti.

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#Almanya#Afd#Almanya İçin Alternatif

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