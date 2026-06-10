AfD’den ırkçı çağrı: ‘Almanya’da Türklerin sayısı azaltılmalı’

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Geçen hafta bir podcast programına konuk olan Höcke, röportaj sırasında Almanya’ya göçün derhal durdurulması gerektiğini belirterek ülkede uzun yıllardır yaşayan Türklerin kültürel anlamda uyumlu olmadıklarını öne sürdü ve “Burada yaşayan Türklerin sayısı önemli ölçüde azaltılmalı” ifadesini kullandı. Höcke’nin “Ülkenize geri dönün” çağrısı Almanya’da tepki çekerken Alman programın sunucusu Ben Berndt’e de eleştiri yağdı. Berndt’in, aşırı sağcı bir politikacıya saatlerce “alan açması” eleştirilirken Berndt ise, “Amacım insanları olduğu gibi göstermek” diyerek kendini savundu.

ANKETLERDE İLK SIRADA

Kamuoyu araştırma şirketi INSA’nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre Alice Weidel liderliğindeki AfD oylarını yüzde 29’a yükseltmiş, ülke çapında ilk sıraya yerleşmişti.