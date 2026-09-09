AfD zaferi anketlere yansıdı: Almanya’nın üçte ikisi korkuyor

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Saksonya-Anhalt eyaletindeki meclis seçimlerin ardından yapılan bir ankete göre, Almanların yaklaşık üçte ikisi seçim sonucundan kaygı duyuyor. Alman kamu televizyonu ARD’de yayınlanan, Infratest dimap Enstitüsü tarafından yapılan yaklaşık bin kişinin katıldığı ankete göre, Almanların yüzde 64’ü seçim sonucundan endişelenirken, sadece yüzde 24’lük kesim memnun. Bu endişeye rağmen ana akım siyasetin AfD’ye uyguladığı izolasyon politikasına ilişkin kamuoyunun farklı yaklaşımını ortaya koyan rakamlarsa dikkat çekici.

Ankete katılanların yüzde 51’i diğer partilerin AfD’yi siyasi çalışmalara daha fazla dahil etmesi görüşünü destekliyor. AfD’nin Saksonya-Anhalt’taki başbakan adayı Ulrich Siegmund’un eyalet meclisi tarafından başbakan seçilmesine yüzde 45’lik kesim olumlu bakarken yüzde 48 karşı çıkıyor. AfD, pazar günü yapılan seçimleri oy oranını 2021 seçimlerine göre iki katına çıkararak yaklaşık yüzde 44’le kazanmıştı.

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