AfD yarışı Musk’la açtı

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken federal seçimler için partiler kampanyalarına hız verirken son anketler, merkez sağ Hıristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) yarışı az bir farkla kazanacağını gösteriyor. Sandıktan ikinci büyük parti olarak çıkması beklenen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde başlattığı seçim kampanyasına, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’tan destek geldi. Alman iç siyasetine karışmak ve seçimlere müdahale etmekle eleştirilen ABD’li milyarder, mitinge videokonferans yöntemiyle katıldı.

‘ALMANLIKTAN GURUR DUYUN’

Kısa bir süre önce kendisine ait sosyal medya platformu X’te “Almanya’yı ancak AfD kurtarır” paylaşımıyla Alman siyasetinde tartışmalar yaratan Musk, mitingde “AfD, Almanya’nın çok iyi bir geleceğe sahip olması için mücadele veriyor” ifadelerini kullandı. Musk, kendisinin olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump’ın da AfD’yi desteklediğine inandığını söyledi. “Açıkçası geçmiş suçluluk duygusuna çok fazla odaklanıldığını düşünüyorum. Çocuklar dedelerinin günahlarından suçlu olmamalı” ifadelerini kullanan Musk, “Alman olmaktan gurur duyun” çağrısında da bulundu.

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TRUMP’IN SLOGANI

Musk’ın konuşmasının ardından AfD lideri ve başbakan adayı Alice Weidel, “Cumhuriyetçilerin Amerika’yı yeniden büyük yaptığını” söyleyerek destekçilerine “Almanya’yı yeniden büyük yapalım” çağrısında bulundu. Weidel, Almanya’ya düzensiz göçü ve sığınmacı akınını engelleyecekleri vaadini yinelerken, ülke genelinde sınırlarda kontrollerin arttırılacağını ve başvuruları reddedilen sığınmacıları derhal sınır dışı edeceklerini de vurguladı. Anketlere göre CDU/CSU ve AfD’nin ardından Başbakan Olaf Scholz’un partisi SPD üçüncü sırada, Yeşiller ise dördüncü sırada yer alıyor. Almanya’daki partilerin AfD’yle koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle aşırı sağ partinin hükümette yer alması beklenmiyor.

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Berlin, Köln ve Hamburg’da binlerce kişi aşırı sağın yükselişine karşı protestolara katıldı.

AŞIRI SAĞA KARŞI YÜZ BİNLER SOKAKTA

AfD, seçim kampanyasını başlatırken başta başkent Berlin olmak üzere Almanya’nın çeşitli kesimlerinde aşırı sağ karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye organizatörlere göre 100 bin, polise göre de 70 bine yakın kişi katıldı. Eylemciler, cep telefonlarının ışıklarıyla sembolik bir ışık denizi oluşturarak “yaklaşan karanlığa” dikkat çekti. AfD’nin seçim kampanyasına paralel olarak Halle kentinde düzenlenen protesto gösterisine 9 binden fazla kişi katıldı. Köln ve Hamburg’da AfD’ye karşı düzenlenen protesto gösterilerinde de 40 bine yakın kişinin bulunduğu belirtildi.