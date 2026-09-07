AFD iktidar yolunda... Almanya’da aşırı sağdan açık ara zafer

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ALMAN seçmen, ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt’ta yalnızca eyaletin yeni yönetimini değil, AfD’nin siyasi sınırları aşarak iktidara gelip gelemeyeceğini işaret eden seçimler için dün sandık başındaydı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), 44 oy oranıyla zaferini ilan ederken, tek başına hükümet kurmaya yetecek mutlak çoğunluğu elde edip edemediği henüz kesinleşmedi. CDU ve diğer partilerin koalisyon kurmayı reddetmesi halinde eyalette siyasi kilitlenme yaşanabilir.

Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler dün eyalet hükümetini belirlemek için sabah saat 08.00’den itibaren oy kullanmaya başladı. Partilerin lider adayları da kendi seçim bölgelerinde oy verdi. Başbakan Friedrich Merz’in federal koalisyonu için önemli bir test olarak görülen seçimde yerel saatle 18:00’e kadar oy kullanıldı. 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde katılım oranı yüzde 80 olurken, son 30 yılın katılım rekoru kırıldı. Aşırı sağcı AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23,7 puan artırdı ve oyların yüzde 44’ünü alarak sandıktan birinci parti çıktı. Alman seçmen 23 Mayıs 1949 tarihinde Alman Anayasası’nın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin bir eyalette iktidara gelmesine onay vermiş oldu.

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AfD’nin lider adayı Ulrich Siegmund (solda), Eş Başkanlar Alice Weidel (sağda) ve Tino Chrupalla (ortada) ile partinin zaferini ilan etti.

BSW DESTEKLİ İKTİDAR

Sandık çıkış anketlerine göre federal hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) 2021’de düzenlenen bir önceki seçime göre 18,6 puan kaybederek yüzde 18,5 ile ikinci parti oldu. Sol Parti de son seçime göre oy oranında 1,5 puan kayıp yaşayarak yüzde 9,5 ile sandıktan üçüncü ve Yeşiller, yüzde 9 ile dördüncü parti çıktı. Bir önceki seçime göre 0,4 puan oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 8 ile beşinci parti oldu. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı da (BSW) sandık çıkış anketlerine göre yüzde 5 oy alarak meclise katılmaya hak kazandı. BSW’nin yüzde 5 barajını geçip geçemeyeceği henüz bilinmiyor.

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Seçimlerden önce CDU’lu Başbakan Sven Schulze’nin gitmesi için ilk iki turda olmasa bile üçüncü turda AfD’ye dıştan destek vereceklerini ilan eden Sahra Wagenknecht’in kurduğu BSW’nin yüzde 5 barajını alması halinde, AfD iktidar koltuğuna oturacak. Ancak BSW’nin yüzde 5 barajını aşamaması veya aşması halinde yeni seçilen BSW’li parlamenterlerin Wagenknecht’in tutumunu desteklememesi durumunda AfD’nin iktidara gelmesi mümkün olmayacak. Sol Parti’nin dıştan desteği ile CDU, SPD ve Yeşiller’in “azınlık hükümeti” oluşturarak iktidara gelmesi mümkün görünse de bazı CDU’lular tüzüklerindeki “Sol Parti ile işbirliği yapılmayacaktır” ilkesini hatırlatarak buna kesinlikle karşı çıkıyor. Sol Parti ise CDU’nun kendileriyle irtibata geçmesi durumunda “azınlık hükümeti” kurulmasına dıştan destek vereceklerini ilan etti.

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İKTİDARA HAZIR

Saksonya Anhalt’ta sandıklar açıldıktan sonra ilk tahminlerin ilan edilmesinden sonra açıklamada bulunan AfD’nin başbakan adayı Ulrich Siegmund, iktidarı devralmaya hazır olduklarını söyledi. 35 yaşındaki AfD’li politikacı, Saksonya-Anhalt’ı, Almanya’yı ileri taşımak için sağduyulu politikacılarla ve ülkesini, halkını düşünen partilerle görüşmelere hazır olduklarını da vurguladı.

AFD’NİN HEDEFLERİ

Almanya’da son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında ilk sıraya yerleşen aşırı sağcı AfD’nin vaatleri ülke siyasetinde endişe yaratıyor:

Avrupa Birliği (AB) Sözleşmesi yenilenmeli. Bunun mümkün olmaması durumunda Almanya AB’yi terketmeli.

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AB para birimi Euro yerine yeniden Alman Markı’na dönülmeli.

Almanya’nın kapıları sığınmacılara ve yeni geleceklere kapatılmalı.

İzinsiz ve vizesiz olarak Almanya’ya gelmek isteyen yabancılar sınır kapılarından geri çevrilmeli.

Alman Anayasası’ndaki “iltica hakkı” ile ilgili madde iptal edilmeli.

Almanya’da başvuruları kabul edilmeyen sığınmacılar ve suç işleyip de cezaya çarptırılan yabancılar, göçmen kökenliler derhal sınır dışı edilmeli.

Rusya’ya yaptırımlara son verilmeli.

Almanya’da cami ve minare yapılmasına, ezan okunmasına izin verilmemeli.