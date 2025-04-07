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AfD: Bizsiz yapamazsınız

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Anket#Afd
AfD: Bizsiz yapamazsınız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 07:00

Almanya’da anketlere göre 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerden sonra da gücünü arttırarak CDU/CSU’yu yakalayan sağ popülist Almanya için Alternatif’ten (AfD) hükümet ortaklığına vurgu yapan sinyaller gelmeye başladı.

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Anketlerde yüzde 24 oy oranıyla CDU/CSU’yu yakalayan AfD’nin lideri Alice Weidel, sosyal medyadan, “Halk artık, CDU/CSU’ya SPD ile Yeşiller’in dikte edeceği bir sol hükümet istemiyor. AfD’siz bir şey yapmak mümkün değil” açıklamasında bulundu. AfD Meclis Genel Sekreteri Bernd Baumann da, “Bu başlangıç. Biz daha çok güçleneceğiz, CDU zayıflayacak. Çünkü seçmen gereken politik değişimin ancak bizimle olacağını biliyor” dedi. Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen CDU lideri Friedrich Merz’den anket değişimleriyle ilgili henüz bir yorum gelmedi.

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#Almanya#Anket#Afd

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