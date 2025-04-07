AfD: Bizsiz yapamazsınız

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Anketlerde yüzde 24 oy oranıyla CDU/CSU’yu yakalayan AfD’nin lideri Alice Weidel, sosyal medyadan, “Halk artık, CDU/CSU’ya SPD ile Yeşiller’in dikte edeceği bir sol hükümet istemiyor. AfD’siz bir şey yapmak mümkün değil” açıklamasında bulundu. AfD Meclis Genel Sekreteri Bernd Baumann da, “Bu başlangıç. Biz daha çok güçleneceğiz, CDU zayıflayacak. Çünkü seçmen gereken politik değişimin ancak bizimle olacağını biliyor” dedi. Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen CDU lideri Friedrich Merz’den anket değişimleriyle ilgili henüz bir yorum gelmedi.