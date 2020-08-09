AA
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AFAD'ın Beyrut Limanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin limandaki enkazı kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Beyrut Limanı'nda, AFAD ekiplerimizin enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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