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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 18:11,Son Güncelleme:

AFAD'ın Beyrut Limanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı

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AFAD'ın Beyrut Limanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı
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İçişleri Bakanlığı tarafından, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin limandaki enkazı kaldırma çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Beyrut Limanı'nda, AFAD ekiplerimizin enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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