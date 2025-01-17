Af Örgütü YPG'nin Sednaya'sını CNN Türk'e anlattı: ABD'nin desteğini alıyor

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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard CNN Türk Dış Haber Muhabiri Zeynep Özipekçi'ye özel açıklamalarda bulundu. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamar'ın açıklamaları şöyle:

Uluslararası Af Örgütü, kuzeydoğu Suriye'de neler olup bittiğini araştırmak için uzun yıllar harcadı. Bulduğumuz, YPG tarafından keyfi olarak gözaltına alınan 50 binden fazla kişinin haklarının büyük ölçekli ihlalleri. Aslında, büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bunlar, ABD ve diğer ülkelerin desteğiyle YPG tarafından işletilen 27 gözaltı tesisi ve iki gözaltı kampı.

'ÇOCUKLAR DA YETİŞKİNLERLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINIYOR'

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Bu arada, ABD YPG'ye güçlü destek sağlıyor. İnsanların rutin olarak kötü muamele gördüğünü, çocukların yetişkinlerle birlikte gözaltına alındığını, çocukluklarının inanılmaz bir yıkımla karşı karşıya olduklarını bulduk. Biliyorsunuz, çeşitli işkence eylemlerini gördük ve bize söylendi. İnsanların plastik borularla, kablolarla, çelik borularla dövüldüğü tespit ettik.

Bize her iki haftada bir, tutuklulardan tamamen, tüm giysilerini çıkarmaları istendiği tamamen çıplak bir şekilde ayakta durmaya zorlandığı söylendi. Ve ardından dayak yedikleri söylendi. Elbette, bazı insanlar, o hapishanelerde öldü. Bu, Suriye Demokratik Güçleri, sivil kanatlar ve diğer bağlı güvenlik güçlerinden oluşan Kuzey ve Doğu Suriye bölgesinin özerk yetkilileri tarafından yönetiliyor ve daha önce de belirttiğim gibi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkelerin desteğini alıyor. kesinlikle o hapishanelerde olanlardan ve özellikle de bu koşullar altında tutulmaması gereken çocuklara muamelesinden çok endişeliyiz.