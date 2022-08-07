Af Örgütü raporu Kiev’i kızdırdı

Haberin Devamı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski örgütü kınayan açıklamalar yaparken af örgütünün Kiev temsilcisi Oksana Pokalçuk görevinden istifa etti.

ZELENSKİ’DEN SERT TEPKİ

Raporda Ukrayna yönetiminin sivil yerleşim birimlerinde askeri yapılanmaya giderek sivillerin hayatını tehlikeye attığı söylenmesi Kiev’de bomba etkisi yarattı. Ukrayna lideri Zelenski, “Bu raporu kesinlikle reddediyoruz. Uluslararası Af Örgütü sanki Rusya’ya af çıkarmaya hazırlanıyor. Yaşanan savaştan dolayı kurbanı değil, saldırganı savunur tavır içine giriyor. Yarın ortaya çıkıp Rusya, Ukrayna’yı vurmakla doğru yapıyor mu diyecekler” dedi.

Gözden Kaçmasın Ev sahibi kirayı yıllık istiyor Haberi görüntüle

Af Örgütü’nün Kiev temsilcisi Oksana Pokalçuk ise “İşgalciler tarafından paramparça edilmiş bir ülkede yaşamıyorsanız, savunma yapan orduyu kınamanın ne anlama geldiğini anlamazsınız” diyerek tepki gösterdi.