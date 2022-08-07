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Af Örgütü raporu Kiev’i kızdırdı

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#Uluslararası Af Örgütü#Amnesty International#Volodimir Zelenski
Af Örgütü raporu Kiev’i kızdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 07:00

Uluslararası Af Örgütü “Amnesty International” tarafından yayınlanan “Ukrayna’da sivil ölümlerinden Ukrayna yönetimi de sorumlu” raporu Kiev’de fırtına kopardı.

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski örgütü kınayan açıklamalar yaparken af örgütünün Kiev temsilcisi Oksana Pokalçuk görevinden istifa etti.

ZELENSKİ’DEN SERT TEPKİ

Raporda Ukrayna yönetiminin sivil yerleşim birimlerinde askeri yapılanmaya giderek sivillerin hayatını tehlikeye attığı söylenmesi Kiev’de bomba etkisi yarattı. Ukrayna lideri Zelenski, “Bu raporu kesinlikle reddediyoruz. Uluslararası Af Örgütü sanki Rusya’ya af çıkarmaya hazırlanıyor. Yaşanan savaştan dolayı kurbanı değil, saldırganı savunur tavır içine giriyor. Yarın ortaya çıkıp Rusya, Ukrayna’yı vurmakla doğru yapıyor mu diyecekler” dedi.

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Af Örgütü’nün Kiev temsilcisi Oksana Pokalçuk ise “İşgalciler tarafından paramparça edilmiş bir ülkede yaşamıyorsanız, savunma yapan orduyu kınamanın ne anlama geldiğini anlamazsınız” diyerek tepki gösterdi.

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#Uluslararası Af Örgütü#Amnesty International#Volodimir Zelenski

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