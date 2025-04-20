Adres Roma: Nükleer pazarlıkta ikinci tur

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İran ile ABD arasında dolaylı olarak yürütülen ikinci tur müzakereler, İtalya’nın başkenti Roma’daki Umman Büyükelçiliği’nde yapıldı. İran heyetine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık etti. ABD tarafına ise Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik etti. Yaklaşık dört saat süren görüşmelerin ardından Arakçi, bir sonraki turun 26 Nisan’da Umman’da yapılacağını söyledi.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER

İran ve ABD arasındaki ikinci müzakereler ilk turdaki gibi iki heyetin ayrı salonlarda bulunmasıyla gerçekleşti. Umman Dışişleri Bakanı, heyetler arasında gidip gelerek görüşmeleri yürüttü. Müzakereler, ilk turda olduğu gibi Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleşti.

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ANLAŞMA DETAYLARI BELİRLENECEK

Müzakerelerin ardından İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, toplantının verimli geçtiğini söyledi. Çarşamba günü her iki taraftan (ABD-İran) uzmanların Umman’da teknik görüşmeler yapacağını açıklayan İran Dışişleri Bakanı, “Önümüzdeki hafta, uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacak. Uzman heyetler, ayrıntılara girerek bir anlaşma için gerekli çerçeveyi oluşturacaklar. Ardından, cumartesi günü tekrar Umman’da görüşeceğiz ve teknik düzeyde yapılan görüşmeleri ele alarak, bir anlaşmaya ne kadar yakın olduğumuzu değerlendireceğiz” dedi. Süreç için makul bir yol izlemeliyiz ifadesini vurgulayan Arakçi, “ABD tarafı nükleer konularla ilgisi olmayan hiçbir meseleyi gündeme getirmedi. Gelecek hafta da iki tarafın daha uzlaşmacı olacağına inanıyorum” dedi.

ARAKÇİ VE WITKOFF’A TEŞEKKÜR

Umman Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD’nin “adil bir nükleer anlaşmanın imzalanmasını” hedefleyen “bir sonraki müzakere aşamasına geçme” konusunda anlaştıklarını belirten bir açıklama yaptı. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el Busaidi de Arakçi ve Witkoff’a “müzakerelerdeki yapıcı yaklaşımları için” teşekkür etti.

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NETANYAHU’DAN İRAN’A GÖZDAĞI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakere sürecinin ardından geç saatlerde yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlı olduğunu söyledi. Netanyahu, “Bu konuda asla taviz vermeyeceğim” dedi. ABD Başkanı Trump ise önceki gün yaptığı açıklamada “Ben İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemekten yanayım” demişti. İsrail, nükleer tesislere ve nükleer zenginleştirme kapasitesinin tamamen sıfırlanmasını isterken İran, nükleer zenginleştirmeden taviz vermiyor.

BİLGİ NOTU

ABD ve İran ile ilk nükleer pazarlık görüşmesi 12 Nisan’da Umman’ın başkenti Muskat’ta yapılmıştı. İki taraftan da bazı olumlu açıklamalar gelmişti.