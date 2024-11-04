Adım adım yaklaşıyor: 3'üncü Dünya Savaşı çıkarsa? En güvenli ülkeler açıklandı...

Haberin Devamı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve İran ile olan çatışmaları, Afrika'da yaşanan iç savaşlar ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik, güvenlik endişelerini üst seviyeye çıkardı.

Dünya'nın dört bir yanında yaşanan çatışmalar ve yükselen bölgesel tansiyon, 3. Dünya Savaşı'nın kapıları çaldığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, bazı kişiler şimdiden en kötü senaryo için hazırlık çalışmalarına başladı. Silikon Vadisi'nden teknoloji uzmanları, olası bir savaş durumundan kaçabilmek için özel jetler kiraladıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Haberde, 3. Dünya Savaşı patlak vermesi halinde güvenli kalabilecek ülkelerin listesi yer aldı.

YENİ ZELANDA

En yakınındaki Avustralya'dan yaklaşık 1500 km uzaklıktaki Yeni Zelanda, 3. Dünya Savaşı'nın olası felaketlerinden kaçınmak için ideal bir nokta haline geldiği bildirildi.

Yeni Zelanda'yı nükleer savaş durumunda “en güvenli yerlerden” biri olarak kabul eden güvenlik ağı Rethinking Security, “nükleer serpintilerin etkilerinden nispeten korunacağını ve gıda fazlası ürettiğini, dolayısıyla açlıktan ölme ihtimalinin düşük olduğunu” iddia etti.

Yapay Zeka konusunda öncüler arasında yer alan OpenAI firmasının CEO'su Sam Altman, PayPal'ın kurucu ortağı Peter Thiel ile işlerin kötüye gitmesi halinde ABD'den kaçıp Yeni Zelanda'daki 477 dönümlük arazisine sığınmak üzere bir anlaşma yaptığını söylemişti.

İZLANDA

Birleşik Krallık'a yakınlığıyla bilinen İskandinav ülkesi İzlanda'nın, 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi halinde Yeni Zelanda'nınkine benzer bir korunma avantajı sağlayacağı ifade edildi.

İzlanda'nın, İskoçya'dan yaklaşık 800 km, Norveç'ten yaklaşık 950 km, dünyanın geri kalanından da çok uzakta olmasının faydalarını yaşadığı aktarıldı.

Haberin Devamı

2022 yılında 380 bin sayılan nüfusu ve Yeni Zelanda gibi doğal kaynaklara erişimi, İzlanda'yı 3. Dünya Savaşı'ndan kaçanlar için sağlam bir seçenek haline getirdiği belirtildi.

ŞİLİ

Güney Amerika'nın komşularına göre ekonomik açıdan daha gelişmiş ülkesi Şili'nin, 3. Dünya Savaşı'na karşı sığınmak için ideal bir yer olduğu ifade edildi.

Şili'nin 5 milyonluk nüfusunun yanı sıra savaşı atlatmak için doğal kaynaklara ve en uzun şeridine sahip olduğu belirtildi.

FİJİ

Savaş zamanında daha sıcak bir iklim isteyenler için Pasifik ülkesi Fiji tavsiye edildi. Listede yer alan Yeni Zelanda'dan yaklaşık 2 bin km uzaklıkta 100 adadan oluşan Fiji'nin, toplam nüfusunun 900 bin olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

Savaştan kaçmak isteyen kişiler için doğal kaynaklara sahip olduğu, Fiji hakkında verilen bilgiler arasında yer aldı.