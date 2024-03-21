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Adım adım üyelik formülü... AB kademeli entegrasyonu tartışıyor

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#Avrupa Birliği Komisyonu#Ukrayna#Üyelik
Adım adım üyelik formülü... AB kademeli entegrasyonu tartışıyor
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

Avrupa Birliği Komisyonu, uluslararası konjonktürün, özellikle de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın etkisiyle yeniden Brüksel’in gözde başlıklarından biri haline gelen genişleme konusunu gündeme getiriyor.

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Komisyonun açıkladığı genişlemeye ilişkin belge, aday ülkelerin üye olmadan önce bazı hak ve faydalardan yararlanmalarının gereğine ve daha kalabalık bir birliğe hazır olmak için AB’de yapılması zorunlu reformlara vurgu yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda genişleme metodunun gözden geçirilmesi bağlamında gündeme alınan kademeli entegrasyon artık sürecin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Tek Pazar Programının ilgili bölümlerine üyelik öncesi erişim AB’nin adaylara sunduğu en önemli fırsatlardan biri. Enerji ve ulaşım ise adaylar için öne çıkan sektörlerin başında yer alıyor.

TÜRKİYE’YE ODAKLANILMIYOR

AB, kademeli entegrasyonu odağa oturtsa da genişlemenin liyakata bağlı ve her ülkenin kendi performansına göre değerlendirilecek olması kuralı tartışmaya kapalı tutuluyor. Belgede, Türkiye dışındaki aday ülkelere odaklanılması dikkat çekiyor. AB’deki genişleme tartışmalarının giderek yoğunlaşması beklenirken, Türkiye’ye yönelik yaklaşımın nasıl şekilleneceği konusunda Brüksel’in tavrının yanı sıra Ankara’nın kararları da etkili olacak.

 

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#Avrupa Birliği Komisyonu#Ukrayna#Üyelik

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