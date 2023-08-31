Adım adım nükleer savaş... Emri Kim verdi! Görüntüler dünyayı alarma geçirdi!

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir 'gerçeklik' içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore dünyayı alarma geçiren bir adım attı.

Kuzey Kore, Güney Kore’ye yönelik olarak bir nükleer saldırı simülasyonu düzenlediğini duyurdu.

Pyongyang tatbikat kapsamında iki kısa menzilli taktik balistik füze fırlatıldığını da duyurdu.

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Devlet medyasında konuya ilişkin haberde, denemenin, ABD’nin bölgeye stratejik bombardıman uçakları göndermesine uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Pyongyang bu tür tatbikatları savaş provası olarak görüyor ve kınıyor. Seul, Kuzey’in fırlattığı balistik füzelerin denize düştüğünü açıkladı.

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Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin “taktik nükleer saldırı tatbikatı” kapsamında fırlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Güney’e ait “komuta merkezleri ve hava üslerine saldırı simülasyonu” gerçekleştirildiği kaydedildi. Ordu sözcülüğü, “Tatbikat düşmanlara açık bir mesaj amacı ile yapıldı” mesajını da verdi.

Füze denemesi, ABD ve Güney Kore ordularının 11 günlük ortak tatbikatının bitiminin bir gün sonrası yapıldı.

Güney Kore medyasına göre ortak tatbikatta en az bir stratejik bombardıman uçağı US B-1B yer aldı.

Haziran ayı sonundaki tatbikata da B52 bombardıman uçağı yer almıştı. Bu uçaklar uzak mesafelere bomba atabiliyor.

Kuzey Kore devlet televizyonu, tatbikatın Kim Jong-un tarafından izlendiğini de aktardı.

Pyongyang, Mart ayında "taktik nükleer silahlarının kanıtı" olduğunu iddia ettiği fotoğraflar yayımlamıştı.

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Kuzey uzun süredir, kısa mesafeli füzelerine takılabilen küçük nükleer başlıklara sahip silahlarla Güney Kore'yi vurma kapasitesine eriştiğini öne sürüyordu.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü söyledi.

Kirby açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Rusya ile Kuzey Kore arasındaki silah müzakerelerinin aktif olarak ilerlediğine ilişkin bugün paylaşabileceğimiz yeni bilgilere sahibiz" dedi. Kirby, "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin daha önce Rusya'ya silah satmayacağını açıkladığını hatırlatan Kirby, "Ancak Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kuvvetlerine destek sağlamayı değerlendirmeye devam etmesinden endişe duyuyoruz'