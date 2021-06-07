Adım adım 'eski normal'e... İsrail Tarih verdi

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğu 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, konuya dair açıklamasında günlük vakaların düşük seyretmeye devam etmesi halinde 15 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun uygulanmayacağını belirtti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, geçen hafta günlük vaka sayısı da çoğunluğu yurt dışından dönen kişiler olmak üzere 20'nin altına inmişti.

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